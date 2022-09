La gérante de société, les 38 millions F CFA et le guet-apens spectaculaire des voleurs

Sophiatou Adjaké a eu la peur de sa vie, le 24 août dernier. Son sac contenant 38 750 000 F CFA, a été volé. La gérante de la société, domiciliée à Yoff Marathon, affirme que cette somme d’argent était destinée à l’importation de fer à béton pour le compte de ses partenaires commerciaux établis à l’étranger. En cours de route, deux individus à bord d'un scooter ont ouvert la portière du véhicule avant de s’emparer du sac d’argent et prendre la poudre d’escampette.



Retour sur les faits



Face aux redoutables enquêteurs du commissariat de Point E, Adjaké, déboussolée, est revenue sur les circonstances du vol. Ce jour-là, son chauffeur n’était pas disponible. Elle décide alors d’engager un certain Ibrahima Ndoye pour ses courses.



Ainsi, ils ont pris départ aux Parcelles-Assainies Unité 19 (Dior) pour se rendre aux Maristes, puis à Mbao avant de rallier Diamniadio. Il était 19 h.



Au retour, Sophiatou Adjaké demande à son chauffeur de partir au centre-ville de Dakar, plus précisément l’agence de transfert d’argent Waguru Travel où elle a l’habitude de retirer de l’argent. Arrivée à destination, elle a emprunté à Ibrahima Ndoye son sac à dos pour y mettre les 38 750 000 F CFA. Cet acte lui sera fatal. Sur le chemin du retour, le chauffeur Ibrahima Ndoye a pris un itinéraire bizarre. Interpellé sur la raison, il dira éviter les embouteillages.



C’est ainsi qu’ils se sont retrouvés au Point E, plus précisément à la rue A. A un moment, le chauffeur s’est arrêté pour vérifier l’origine d’un bruit qu’il aurait entendu de l’intérieur du véhicule.



C'est sur ces entrefaites que deux individus ont ouvert la portière arrière gauche du véhicule et se sont emparés du sac d’argent avant de prendre la fuite à bord de leur scooter.



Ibrahima et ses acolytes coincés par une réquisition et les images des caméras de surveillance



Cuisiné par les éléments du commissaire Thiam, Ibrahima Ndoye a déclaré qu’il savait que la dame Sophiatou Adjaké devait récupérer de l’argent à l’agence Waguru Travel comme d’habitude. Sur l’itinéraire bizarre qu’il aurait emprunté, il avance que c’était simplement pour éviter les embouteillages.



Interrogé également sur ses communications téléphoniques via WhatsApp durant tout le trajet, il a rétorqué que c’était dans le cadre de son travail et que ledit numéro est celui de son patron, un certain Mbaye Fall.



Des confessions qui ont poussé les limiers à adresser des réquisitions au directeur général d’Orange Sénégal aux fins d’obtenir la géolocalisation d’Ibrahima Ndoye et de Mbaye Fall au moment des faits.



Selon nos sources proches du dossier, les réquisitions ont permis de savoir que Mbaye Fall, avec qui le conducteur communiquait, a pris le même itinéraire que le véhicule de la dame, notamment sur l’axe Soumbédioune – Fann-Hock et ensuite avenue Cheikh Anta Diop - Point E.



Mieux, une autre réquisition a été adressée au chef du Centre national de vidéosurveillance pour consulter les images des caméras de surveillance sur l’itinéraire qu’aurait emprunté Mbaye Fall.



Les images mises à la disposition des enquêteurs montrent clairement ce dernier à bord d’une moto Honda noire de type SH qui suivait le véhicule de la victime sur certains clichés et sur d’autres, celui qui a été identifié comme l’un des auteurs du forfait était à bord de la même moto derrière Mbaye Fall qui conduisait vers son acolyte qui l’attendait sur une deuxième moto. Il surveillait à une bonne distance, laissant à «ses deux éléments» le soin de subtiliser le sac à hauteur du Point E et plus précisément à la rue A.



Convoqué et entendu sur sa position et son itinéraire le jour des faits et confronté aux résultats des réquisitions, Mbaye Fall passe aux aveux en dénonçant ses complices, en l’occurrence Samba Ndiaye et Mame Seydina Limamou Laye Hann. Ces derniers étaient chargés de voler le sac.



L’intégralité de la somme d’argent, soit 38 750 000 F CFA, a été restituée à sa propriétaire légitime Sophiatou Adjaké.



Mbaye Fall, Ibrahima Ndoye et Samba Ndiaye ont été conduits au parquet pour vol en réunion commis à bord d’un moyen roulant portant sur un montant de 38 750 000 F CFA. Quant à leur acolyte Mame Seydina Limamou Laye Hann, évadé, des recherches sont entreprises en vue de l’interpeller.





























seneweb