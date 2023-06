« La haine est en train de prendre le pas sur le bon sens » : Khalifa Sall appelle à dépasser les clivages

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 7 Juin 2023 à 04:03

Dans un message publié ce mardi, Khalifa Sall, président du mouvement Taxawu Senegaal, a commencé par exprimer sa tristesse tout en adressant ses condoléances aux familles des victimes et en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés des récentes manifestations violentes.



D’après l’ancien maire de Dakar, ces événements désastreux sont le résultat d'une rupture de confiance entre les acteurs politiques et des frustrations accumulées liées à la sélection des candidats politiques pour les élections. Le membre de la coalition de Yewwi Askan Wi appelle le président de la République à agir dans l'intérêt national, à écouter les préoccupations du peuple et à organiser des élections libres et transparentes où « seul le peuple aura le dernier mot ». Il insiste sur l'importance de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, soulignant que la République est la meilleure « promesse » pour le peuple sénégalais. Khalifa Sall appelle, enfin, à construire l'avenir avec tous les Sénégalais, en se basant sur les principes fondamentaux de la République, pour servir la démocratie et le peuple.





L’intégralité de son message :