La jeunesse de Taxawu Sénégal se mobilise pour Barthélemy Dias

Dans une déclaration forte face à la presse, la jeunesse du mouvement Taxawu Sénégal a exprimé, jeudi, son soutien indéfectible à Barthélemy DIAS, maire de Dakar.



Les soutiens du maire ont affirmé leur détermination à « se dresser avec fermeté » contre ce qu’ils qualifient de dérive autoritaire du régime en place.



Elle a dénoncé ce qu’elle considère Comme une « attaque en règle » contre leur mentor, qu’ils estiment être victime d’une manipulation des lois et d’une instrumentalisation des institutions par le pouvoir en place.



Les jeunes membres de Taxawu Sénégal ont souligné leur engagement à défendre la liberté, les droits et la démocratie, affirmant que « la répression n’arrêtera pas notre lutte ».



Ils exigent la fin d’un régime qu’ils accusent de bafouer la loi et d’attaquer la démocratie.



Concernant la tentative de révocation de Barthélemy Dias de son poste de maire, la jeunesse a rappelé que cette manœuvre est illégale. Selon eux, le Code général es collectivités locales stipule clairement qu’un maire ne peut être révoqué que s’il a été condamné pour un crime.



« Barthélemy Dias n’a jamais été condamné pour un crime », ont-ils insisté, citant l’article 135 de ce code pour soutenir leur position.

























































walf