La journaliste de la...RFM, qui a encaissé d'un ministre de la République la somme de 400.000 f cfa à l'insu de la veuve de feu Ndatté Diop, démasquée

"Sollicitation d’une aide financière" : la famille de Ndatté Diop dénonce lit-on sur la Une d'IGFM.



Selon nos confrères , c’est via un communiqué que la Famille du feu Ndatté Diop dénonce l’escroquerie d’une personne mal intentionnée. En effet un ''escroc'' se présente aux autorités au nom de la famille du défunt afin de leur soutirer de l'argent.



« Une personne disant agir au nom de la famille de feu Ndatté Diop, journaliste, ancien président de l’Association de la presse culturelle du Sénégal, s’est présentée auprès d’une haute autorité, pour lui demander une aide financière, prétextant que la veuve de feu Ndatté Diop risquait une expulsion pour défaut de paiement de loyer. L’autorité a remis à cette personne le montant demandé », lit-on.



La famille ajoute : « La famille de feu Ndatté Diop tient à informer l’opinion qu’elle n’a jamais envoyé une personne, ni sollicité une aide auprès d’une autorité. La famille de feu Ndatté rappelle que la veuve en question ne paie pas le loyer puisqu’elle habite chez elle et n’est pas dans le besoin au point de solliciter une aide. La veuve et ses enfants rendent grâce à Allah de l’héritage de la noblesse et caractère légués à feu Ndatté Diop qui a vécu dignement. Ils vivent dignement et ne sont point dans la misère comme le prétend cette personne malintentionnée, sans foi »



Elle ne manque pas de déplorer l’attitude de cette personne qu’elle considère comme une « vulgaire arnaque visant à porter atteinte à son image. »





Dakarposte, qui a activé ses réseaux de renseignements, a appris que "l'escroc" n'est autre qu'une journaliste de Futurs Médias, précisément de la RFM.

Pour être précis, la dame de nature fort en gueule, a pu encaisser la somme de 400.000 f cfa d'un ministre de la République.

La journaliste a effectivement dit à un ministre de la nouvelle ossature gouvernementale que la veuve de Ndatté Diop a urgemment besoin de 400.000 f pour payer sa location.

A... S..., n'a pas hésiter à lui filer le blé.La suite est connue.



Il nous revient, d'ailleurs, qu'elle est passée à table. En clair, elle a reconnu son incartade.