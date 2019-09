La lesbienne Awa Watt se défend : "J'entrainais Coumba Dramé comme ne le ferait jamais un homme"

"Coumba Dramé et moi, vivions un amour parfait"



Cependant, son procès n'a pas pu se tenir. Il a été renvoyé pour la deuxième fois et ce, jusqu'au 1er octobre prochain pour la convocation des parties civiles Coumba Dramé et sa mère Siré Dramé.



En attendant son face-à-face avec le juge, la prévenue a exposé ses arguments de défense devant les enquêteurs. Dans le procès-verbal d'enquête de police, Awa Watt a déclaré : "J'ai rencontré Coumba Dramé le 3 janvier dernier dans son quartier Médina Gounass (Thiaroye) à l'occasion d'un concert. Puisque je suis une bonne danseuse, Coumba est venue vers moi et m'a déclaré sa flamme en me disant que je lui plaisais beaucoup. Nous avons échangé nos numéros de téléphone. Un jour, elle est venue chez moi à Yeumbeul et y a passé la nuit". Avant de poursuivre : "Après 3 jours, elle m'a appelée pour me dire que son enfant était malade. Sans perdre du temps, je me suis rendue chez elle en lui apportant du lait et la somme de 2000 FCFA".



Toujours dans son interrogatoire, la célibataire sans enfant s'est justifiée : "Je dépensais énormément d'argent pour elle. Je l'entrainais comme ne le ferait jamais un homme. Elle m'avait confié qu'elle était divorcée depuis deux ans et qu'elle n'avait pas les moyens de s'occuper de ses 3 enfants dont l'une est une déficiente mentale. J'avais eu pitié d'elle. Du coup, nous vivions un amour parfait. Elle vivait pratiquement chez moi et séjournait régulièrement dans ma chambre".



"Sa mère a menacé de me marabouter en Casamance"



Domiciliée à Yeumbeul Asecna, Awa Watt a affirmé pourquoi elle s'est attaquée aux plaignants. "Un beau jour, elle a décidé de me quitter pour retourner avec un ex-mari qui est rentré de l'étranger récemment. J'ai perçu sa décision comme une trahison atroce car depuis six mois je l'entretenais au vu et au su de sa mère Siré Dramé à qui j'offrais souvent de l'argent". Elle ajoute : "Cette dernière depuis l'arrivée de son gendre ne veut plus me voir chez elle et tente de me séparer de Coumba Dramé qui m'aime d'un amour réciproque. Sa même est même allée jusqu'à menacer de me marabouter en Casamance. Je veux que sa fille me rembourse les 100.000 FCFA que je lui avais prêtés quand on était ensemble".



En fait, il ressort des déclarations de Coumba Dramé et de sa mère qu'elle est venue chez elles dans la nuit du 18 août en compagnie de bandits en leur jetant des pierres qui ont endommagé la toiture de leur chambre. "Ce sont des contrevérités. Je reconnais avoir cassé un ustensile en verre dans la chambre de Coumba Dramé mais c'était par pur imprudence", a-t-elle laissé entendre.

































