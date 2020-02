La lettre de Moustapha Niasse à un agent secret marocain pendant la Présidentielle de 2012

« Ce matin apparaissent les tendances issues du scrutin d’hier, 26 février 2012. Tu auras l’amabilité de faire connaître à notre Grand Ami que je suis 3e après A W et M S, crédités de 30 et 25% et moi de 18%. Si cela se confirme, il sera évident qu’aucun des deux ne peut gagner au second tour sans mon soutien. C’est la coalition Bennoo qui décidera, mais il est exclu que nous soutenions A.W, qui, du reste, le sait bien. S’il doit y avoir des négociations elles seront menées, sous mon égide, par les jeunes cadres de notre coalition, D’autant que les élections législatives se tiendront le 17 juin 2012. Ce qui permet de continuer le travail politique à la base. Je ne serai pas parmi les candidats à la députation, ayant choisi de m’occuper de mes missions de consultant et de la compagnie qui exploite l’hélicoptère. Encore une fois grand merci à notre Ami et à toi. J’ai un moral d’acier, soutenu par ma foi. Dieu est grand », peut-on lire dans le journal « Les Echos » qui dit avoir repris le site Sahara Occidental.