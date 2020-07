La levée du corps du journaliste Babacar Touré est prévue ce lundi 27 Juillet à...

"Que c’est intenable un cimetière, une tombe que l’on creuse, un corps aimé que l’on confie à la terre. Que c’est intenable ces pas que l’on pose en tournant le dos pour regagner les vivants. " Ces vers de Amadou Lamine Sall, poète sénégalais, lauréat des grands prix de l’Académie française, déclamés lors du décès d’un célèbre artiste sénégalais , rappellent que la mort est à la fois cruelle et divine épreuve.

Cette dure réalité d’ici-bas, nous a été encore imposée ce dimanche soir avec le décès de notre confrère et doyen Babacar Touré.



En attendant de revenir amplement sur le parcours de cet ancien président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) et fondateur de la première radio privée du Sénégal Sud Fm, dakarposte a appris que sa levée du corps est prévue ce lundi 27 Juillet 2020 à 11h à la devanture de la morgue de l'hôpital Principal de Dakar.



Inutile de dire que la cérémonie de levée du corps va refuser du monde.



Que Dieu accueille dans son paradis céleste Babacar Touré. Qui, pour ceux qui l'ignorent encore passait pour une brillante intelligence, non sans incarner des vertus essentielles de notre profession, notamment l’humilité, la générosité...