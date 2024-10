La liste de Me Moussa Diop forclose

Pour les prochaines élections législatives, il n’y aura pas la liste And Gor Jotna de Me Moussa Diop dans les urnes. Sa liste est forclose du fait du mandataire de son parti.



Joint au téléphone par L’AS, Me Moussa Diop nous a fait savoir que son parti n’a pas pu déposer ses listes dans les délais requis. Selon lui, le mandataire de son parti en porte l’entière responsabilité.



Pour rappel, ce dernier avait disparu avec les pièces originales qu’il devait déposer depuis dimanche à 10 heures à la Direction des élections où il était attendu. Sauf que Boubacar Camara ne s’est jamais pointé au rendez-vous. D’ailleurs, Me Moussa Diop a déposé une plainte, hier, auprès du Commissariat central contre le mandataire de son parti.



Reste maintenant à savoir la posture de Me Moussa Diop pour ces Législatives anticipées. Car même s’il avait décidé de partir à ces joutes électorales sous la bannière de son parti, il reste membre de la Coalition Diomaye-Président qui a porté l’actuel chef de l’Etat au pouvoir en mars 2024.















































Rewmi