La magistrature chamboulée- Vers des convocations et éventuelles arrestations de pontes de l'ancien régime!

Dans le mille ! Dakarposte, qui a ses radars fureteurs à des niveaux insoupçonnés, annonçait en exclusivité un vaste chamboulement au niveau de la magistrature Sénégalaise. C'est acté!



Cependant, comme nous l'écrivions, le nouvel homme fort du pays (entendez le chef de l'Etat) Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a fini de mobiliser l’Inspection générale d’État (IGE) aux fins de procéder à l’audit de plus de 70 directions, agences et fonds publics. Objectif : traquer d’éventuelles irrégularités de gestion et en identifier les auteurs.



"Les missions d’audit [en question] bouclées nous revient-il. Les rapports de ces redoutables limiers viendront s’ajouter à ceux de la Cour des comptes et de l’OFNAC [Office national de lutte contre la fraude et la corruption]" renseignait, il y'a de cela quelques jours nos confrères du journal Le Témoin .



Peu après la passation de services, l'ensemble des rapports seront transmis au désormais maitre des poursuites (comprenez le nouveau procureur de la République) Ibrahima Ndoye. Ce dernier aura devant sa table l'intégralité des compromettants rapports des corps de contrôle à la justice entre autres.



À charge pour le maitre des poursuites de lancer des convocations visant des dignitaires de l’ancien régime.



Nos confrères du Témoin affirmaient "qu’il existe des dossiers renfermant des crimes financiers flagrants où le juge d’instruction n’aura même pas besoin d’ouvrir une information judiciaire.



En clair, l'on assistera dans les prochains jours à une vague d'arrestations de pontes sous le magistère de Macky Sall. Et dans cette perspective, le très canard sous la coupe de notre doyen Mamadou Oumar Ndiaye, révèle que le ministère de la Justice a dégagé un budget pour "la rénovation de certaines cellules des prisons de Rebeuss et du Cap Manuel pour qu’elles puissent accueillir de nouveaux pensionnaires. Ce qui semble tout à fait normal dès lors que l’Administration pénitentiaire aura affaire à des détenus pas comme les autres"







D'ici, nous en voyons qui ne dorment plus du sommeil du juste!





Affaire à suivre...