La manifestation de Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal ce mercredi finalement autorisée (Ahmed Aidara)

Refusée dans un premier temps et reportée, la manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi et de Wallu Sénégal, reprogrammé ce mercredi 8 juin, a finalement été autorisée.



L’annonce vient d’être faite par Ahmed Aidara, lors de la conférence de presse des leaders de Yewwi Askan Wi. « La manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal est autorisée à la Place de la Nation », a-t-il déclaré face à la presse.



















senenews