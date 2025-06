‘’La marche-pèlerinage est un fort moment de prière et de communion avec la Vierge Marie‘’ (responsable associatif)

La marche-pèlerinage à Popenguine est un moment fort de prière et de communion avec la Vierge Marie, symbole d’espérance, dans une démarche à haute portée spirituelle et personnelle, a souligné le président de l’Amicale des jeunes de la paroisse Notre-Dame de la Délivrande, Albert Joseph Sène.



‘’Les marcheurs ont l’espoir et la foi de vivre un moment intense de prière avec Marie, mère de l’espérance, en cette période de Pentecôte‘’, a-t-il déclaré, dans un entretien à l’APS.



Il a notamment insisté sur la portée symbolique et intime de cette démarche pour la jeunesse, qui y voit l’occasion de confier ses vœux de réussite professionnelle et d’élévation spirituelle, tant sur au niveau personnel que familial.



Le responsable associatif a également souligné le rôle central de la coordination des jeunes catholiques dans la bonne organisation du pèlerinage, en lien avec l’Église, tout en saluant la mobilisation remarquable de la jeunesse musulmane.



‘’Des jeunes musulmans de Popenguine marchent avec ceux de Dakar jusqu’ici, parfois depuis Toubab Dialaw ou Yène. C’est émouvant et très encourageant‘’, a-t-il ajouté.



Alors que cette 137e édition du pèlerinage à Popenguine prévue du samedi au lundi sera marquée par la présence du nouvel archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye.



Albert Joseph Sène a exprimé en ce sens le souhait de voir le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, prendre part à l’événement.



‘’Sa dernière venue à Popenguine remonte à l’année dernière, à la veille du pèlerinage’’, s’est-il souvenu.



Pour cette édition placée sous le thème ‘’Marie, mère de l’espérance, marche avec nous’’, il exhorte les jeunes à se mobiliser, à bien se préparer physiquement et à faire preuve de vigilance durant la marche, notamment en matière de précaution sécuritaire et sanitaire.















































aps