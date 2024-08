La mère de Marieme Faye, Oumou Diallo, convoquée par la gendarmerie

Depuis le week-end, après l’annonce des décisions prises par le Conseil supérieur de la Magistrature (Csm), tout le monde s’attend à voir les personnes qui auraient maille à partir avec les tenants du pouvoir se succéder devant la Justice. Pour plusieurs d’entre ces personnes, ce sera à la barre du Tribunal qu’elles devront démontrer leur innocence, avant que leur culpabilité ne soit démontrée, sans doute.



Déjà, Le Quotidien a appris que même des gens très proches de l’ancien président de la République Macky Sall ne seront pas épargnés. Les dossiers de certains seraient même déjà prêts. C’est le cas de sa belle-mère, Mme Oumou Diallo. Cette dernière est aussi connue pour être la génitrice de l’ancienne Première dame, Marième Faye Sall. D’ailleurs, à la Section de recherches de la gendarmerie, on s’apprêterait incessamment à accueillir la vénérable dame. Cela, en dépit de son état de santé très délicat, pour dire le moins.



Il se dit que quand ses proches ont fait remarquer aux gendarmes que la vieille dame n’était pas en état physique de supporter un déplacement assez difficile, étant de mobilité réduite, du fait de son âge assez avancé, il leur a été indiqué par la gendarmerie que si elle ne pouvait pas se déplacer, un panier à salade pouvait être mis à sa disposition pour la convoyer. Une manière comme une autre de mettre en évidence qu’il ne pouvait pas être fait d’exception, et que les règles s’appliqueraient à tous.



La belle-mère du Président Macky Sall devrait être entendue dans une procédure concernant une affaire foncière. Dans le même cadre, sera aussi entendu un de ses enfants, M. Adama Faye, impliqué dans le même dossier. Si l’on ne peut dire quand leur audition aura lieu, on sait qu’elle devrait se dérouler de manière incessante.



Curieuse coïncidence, cette affaire se passe au moment où l’affaire opposant l’ancien ministre Mansour Faye, membre également de la même famille, à l’ancienne Première ministre Mme Aminata (Mimi) Touré, et portant sur de la diffamation, vient d’être vidée, au détriment de Mansour Faye. Mimi Touré, qui se considère comme en guerre contre Macky Sall et certains de ses proches, n’a pas eu la victoire modeste, même si la Justice n’a pas jugé que Mansour Faye était coupable des incriminations portées à son endroit. Mais il a suffi pour lui d’être un des proches de Macky Sall pour être atteint de présomption de culpabilité. Il restera à voir si les juridictions qui viennent d’être fonctionnelles ne partiront pas de la même présomption





Le Quotidien