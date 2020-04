La mise au point de Cheikh Ahmed Bâ

Dakarposte publie in extenso afin que nul n'en ignore le message clair comme l'eau de Roche de celui qui tient les manettes de la Caisse des dépôts et consignations du Sénégal, non moins responsable politique à la Médina. Cheikh Ahmed Tidiane Bâ dit Messi s'adresse aux Médinois et Médinoises!