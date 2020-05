La mise au point de Serigne Mboup

Dans sa livraison d’hier, vendredi 22 mai , Dakarposte mis en ligne une publication titrée : « Affaire spoliation des Mamelles : les révélations qui donnent raison à Serigne MBOUP »

L’organe me prête l’auteur de travaux en cours tendant à la construction d’un hôtel sur un terrain de 4 ha aux Mamelles et qui continuent en dépit de l’ordre d’arrêt émis par les gendarmes de la DSCOS

Pour que nul n’en ignore, je voudrais apporter les précisions suivantes :

- De prime abord , je condamne , sans réserve , toute défiance à l’égard des Pouvoirs publics incarnés , ici , par la DSCOS . Mon éducation , mon statut et ma foi en la République me l’interdisent ;

- Ni CCBM Sa , ni une filiale du Groupe, ni moi-même n’a démarré des travaux sur le site des Mamelles pour s’opposer à une injonction ;

- Toutefois, la société SENHO , filiale de CCBM , dispose d’un terrain d’une superficie de 2ha 25a 30ca relevant du TF 1467 / NGA aux Mamelles .

Sa mise en valeur , qui n’est pas encore effective , ne saurait tarder dès que les autorisations requises seront obtenues ;

Serigne Mboup PDG Group CCBM