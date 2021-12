La pandémie perturbe le secteur aérien pour Noël

De nombreux vols ont été annulés pour Noël dans le monde en raison de la flambée épidémique actuelle et de la propagation rapide du variant Omicron, qui impacte notamment les équipages et le personnel en charge des opérations.



Le site Flightaware a ainsi recensé plus de 2 200 annulations de vols pour la seule journée de vendredi, dont un quart aux États-Unis, aussi bien des liaisons intérieures qu'internationales. Quasiment autant de vols avaient été annulés la veille, selon la même source.



De nombreuses compagnies sont concernées dont Lufthansa, Delta ou United Airlines qui a dû annuler vendredi plus de 8% de ses vols programmés.



Ces perturbations interviennent alors que des millions de personnes ont prévu de prendre l’avion en cette fin d'année, après un Noël 2020 frappé de plein fouet par la pandémie et par des restrictions qui avaient cloué au sol le secteur aérien.