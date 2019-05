La peine de mort: Respectons le desir de la majorité

Pourquoi devons nous subir la pression et l'influence des organisations des droits de l'homme qui sont minoritaires dans la gestion de ce dossier.Elles parlent de droits de l'homme,pourquoi les Etats Unis et autres démocraties liberales appliquent la peine de mort ?

L' argument consistant à dire que , appliquer la peine de mort n empeche pas les meurtres,est léger car,est ce que mettre en prison les voleurs,empeche que les gens ne volent plus. En plus la peine de mort est abrogée, mais dans ce pays les crimes font legion. Notre pays à majorité musulmane est en phase avec l'application de la peine méme si nous sommes dans un etat laic ou on applique pas la charia mais juste un élement de notre argumentaire.c est parce que nous mettons en prison que nous attenuons les derives.la majorité des sénégalais est pour l'application de la peine de mort d'oû la necessité de revoir cette loi dont l'abrogation n'a pas donné satisfaction au contraire. Il est clair que l'application de la peine à defaut d'eradiquer car rien ne peut arreter les detraqués,peut reguler ceux qui ne sont malades. C'est la vraie solution au mal. Il y a certains qui tuent par cupidité par recherche de positions de pouvoirs,pour de l'argent et par perversitè. Si vous ne respectez plus le desir de la majorité,dites nous dans quelle societé nous sommes. Est ce que nous devons continuer à singer est ce que nous devons toujours subir cette pression des organisations des droits de l'homme qui reprennent toujours des mots d'ordre venus d'ailleurs et dont certains ont contribué à la destruction de nos cellules familiales, et sont une des causes de ce mal.Mettez vous à la place de ceux qui ont perdu des personnes aimées du fond de leur coeur.Il faut trancher le debat et moi j exprime ma position et demande à ceux qui la partagent d'en faire de meme.Je vote pour la peine de mort.