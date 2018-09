La pluie fait quatre morts à Fatick et à Kaolack

Les fortes pluies de cette nuit ont fait quatre morts entre les régions de Fatick et de Kaolack. Deux enfants âgés de cinq et quatre ans sont morts suite à l'effondrement du mur de leur "Daara" à Latmingué (Kaolack).



Selon Fallou Dramé, leur maître coranique interrogé par Radio Sénégal, le mur de la maison en banco qui faisait office de "Daara" s'est écroulé vers 5h40 du matin. La même source informe que trois autres enfants ont été grièvement blessés.



À Foundiougne, dans la région de Fatick, la foudre a tué deux personnes d'une même famille, une mère et son enfant de deux ans, selon Walf Fm. Le mari est tombé évanoui, selon Khalifa Diouf, un habitant contacté par la radio du groupe Walf.