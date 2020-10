La police Sénégalaise endeuillée...Edmond du commissariat de Grand Yoff n'est plus.

Encore la grande faucheuse serait-on tenté de dire! En effet, dakarposte a appris de sources concordantes que le limier Edmond est décédé.



Il nous revient qu'il avait un esprit d’équipe . En un mot comme en mille, Edmond travaillait constamment avec ses hommes. Il n'était pas sans savoir que le vrai enquêteur se doit d’entretenir avec eux une bonne relation. Pour ainsi dire que feu Edmond entretenait de bonnes relations avec tout le monde. Il faisait preuve de pédagogie, mais également de fermeté étant donné son rôle de meneur d’hommes.



"Qui plus, ce limier aguerri, avait du sang froid. L'homme décédé savait que son métier peut l’emmener à prendre part à des situations critiques. Il savait prendre les bonnes décisions en cas d’urgence" fait savoir un de ses collègues



Toute la rédaction du site des exclusivités (dakarposte) s'associe à la douleur et présente ses condoléances aux policiers du Sénégal, à ses collègues du commissariat de Grand Yoff, mais aussi et surtout à sa fratrie éplorée.