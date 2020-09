La police Sénégalaise endeuillée...Oumar Maal a perdu sa...

Il est des chagrins bien difficiles à surmonter et perdre un être cher comme sa mère est sans doute le plus difficile qui soit. Dakarposte a appris que l'ancien Directeur Général de la police nationale a perdu sa chère maman.



Pour rappel, en 2018, l’ancien patron des flics, l'officier de police Oumar Maal était nommé ambassadeur du Sénégal au Niger. Deux ans après, Maal a demandé au président de la République de le décharger de ses fonctions d’ambassadeur. Ce, pour convenance personnelle ou raisons d’ordre social. Chose faite puisque le désormais ex-ambassadeur du Sénégal au Niger est rentré au Sénégal. Ainsi, le poste est devenu vacant.



En poussant ses investigations, " le Témoin " quotidien a pu découvrir une autre sublime qualité humaine de l’homme Oumar Maal, un fils prodige du département de Podor. Pour être plus proche de sa mère d’un âge avancé et bénéficier davantage de sa chaleur affective, Oumar Maal a pris la décision de rentrer au bercail après une courte et brillante carrière diplomatique. Il est vrai, on connaissait Oumar Maal comme étant un officier général de police aux qualités professionnelles exceptionnelles, mais un ambassadeur qui " déserte" son poste pour être aux petits soins de sa vieille maman, c’est rarissime ! un exemple à méditer…





Toute la rédaction de dakarposte s'associe à la douleur et présente ses condoléances au "commissaire Maal", comme on le surnomme. Que Dieu accueille la disparue dans son paradis céleste au même titre que toute la Ummah Islamique!