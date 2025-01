La police Sénégalaise endeuillée

Hommage à l’Adjudant de police Cheikh Sidaty COLY



C’est avec une profonde tristesse que nous saluons la mémoire de l’Adjudant de police Cheikh Sidaty COLY, issu de la 45ème promotion, décédé et inhumé en ce jour à Yoff.

Sous-officier exemplaire, il a incarné rigueur, professionnalisme et dévouement tout au long de sa carrière.

Son départ laisse un vide immense, mais son héritage restera une source d’inspiration.

En ce moment de douleur, nous adressons nos pensées les plus sincères à sa famille, en particulier à ses cinq enfants, à qui il lègue un héritage de dignité et d’honneur.

Repose en paix, Jambar.













Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Général Jean Baptiste TINE