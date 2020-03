La police Sénégalaise fait feu de tout bois et arrête le gang des cambrioleurs de bijouteries

Il y'a de cela quelques jours, dakarposte révélait en exclusivité que les redoutés mais redoutables limiers de la Sureté Urbaine de Dakar recherchaient activement une bande de cambrioleurs.



Le gang, héritiers d'Arsène Lupin, dirigé par un ancien commando ,a à son actif une série de cambriolages perpétrés en centre-ville de Dakar et à Dieuppeul. Ils écumaient nous apprend-on des bijouteries.



Nous écrivions que le gang ne perdait rien pour attendre pour qui connait la perspicacité des enquêteurs de la Sureté Urbaine de Dakar.



Aux dernières nouvelles, plusieurs unités de ce démembrement de la police , activement impliqués dans un chasse à l'homme, ont d'abord mis aux arrêts un suspect et une voiture . Quelques jours après, les enquêteurs de la SU, rompus à la tâche, ont réussi à arrêter toute la bande.



Aussi, avons-nous appris que la police, qui entend communiquer sur cette prouesse , a également saisi en banlieue dakaroise une importante quantité de riz impropre à la consommation.



Last but not least, il nous revient que les limiers ont réussi à mettre le grappin sur l'auteur de la récente agression suivie de meurtre à la médina sur rue 31angle 30. Il s’agit d’un jeune garçon qui a reçu plusieurs coups de couteaux d’une bande de malfaiteurs vers 6h30 du matin. Vider de son sang, il a finalement perdu la vie.