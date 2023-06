La police en alerte à Kolda

Les éléments de la police sont visibles partout dans la ville de Kolda. Les forces de défense et de sécurité, armées jusqu'aux dents, sont postées aux différents endroits stratégiques de la commune, pour parer à toute éventualité. Le verdict de l'affaire Sweet Beauté est tombé tel un couperet. La condamnation d'Ousmane Sonko est mal perçue par ses militants et sympathisants du Fouladou.



Comme pour éviter des casses dans la commune, les FDS veillent au grain dans la ville où le calme est plat. Les camarades du maire de Ziguinchor sont plongés dans un désarroi total.



Le leader national de l'opposition est condamné à deux ans d'emprisonnement ferme pour corruption de la jeunesse. Le délit de viol et celui de menace de mort étant tous abandonnés, les partisans du président Ousmane Sonko parlent d'un échec du complot contre leur leader.

