La présence de forces étrangères dans le Golfe accroît "l'insécurité", selon Rohani

Le président iranien Hassan Rohani a réagi dimanche 22 septembre après l'annonce de l'envoi de renforts de troupes américaines dans la Golfe après les attaques en Arabie saoudite attribuées à l'Iran.



S'exprimant à l'ouverture d'un défilé militaire à Téhéran, il a annoncé que l'Iran présenterait "dans les prochains jours" à l'ONU un plan de coopération destiné à assurer la sécurité "du golfe Persique, du détroit d'Ormuz et de la mer d'Oman" entre pays riverains.



"Votre présence a toujours apporté douleur et malheur dans la région", a lancé le président iranien à l'attention de "ceux qui veulent tenir l'Iran pour responsable" des maux de la région. "Plus vous vous tiendrez éloignés de notre région, plus celle-ci connaîtra la sécurité", a-t-il encore déclaré dans cette allocution retransmise en direct par la télévision d'État.



"De notre point de vue, la sécurité du golfe Persique vient de l'intérieur. La sécurité du golfe Persique est endogène, la sécurité du détroit d'Ormuz est endogène. Les forces étrangères sont source de problème et d'insécurité pour notre peuple et pour la région", a-t-il ajouté.



"La main de l'amitié et de la fraternité"



Le président Rohani a par ailleurs indiqué une nouvelle fois que son pays tendait "la main de l'amitié et de la fraternité" aux autres pays riverains du Golfe. La région vit un "moment sensible et d'une importance historique", a-t-il dit.



Faisant allusion aux riverains arabes du Golfe, avec lesquels les relations de l'Iran sont particulièrement tendues, comme l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis, Hassan Rohani a ajouté : "Nous sommes même prêts à ne pas tenir compte de leurs erreurs passées, car aujourd'hui la situation est telle que les ennemis de l'islam et de la région, c'est-à-dire l'Amérique et le Sionisme veulent faire un mauvais usage de nos divisions".



Au contraire, lors de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'ouvre le 24 septembre à New York, l'Iran présentera un plan de coopération régionale, baptisé "Espoir" et destiné à assurer la sécurité du Golfe, du détroit d'Ormuz et de la mer d'Oman "avec l'aide des pays de la région", a ajouté le président iranien sans plus dé détail.