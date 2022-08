La presse Sénégalaise encore endeuillée... L'émérite journaliste, Abdourahmane Koita, jadis présentateur à la Télévision nationale (RTS), n'est plus !

Encore la grande faucheuse serait-on tenté de dire. En effet, la rédaction de dakarposte a appris que la presse (qui a perdu avant-hier Jean Pierre Mané de l'Obs) vient de perdre une pièce maîtresse de la corporation.

Ancien présentateur de la télévision nationale, notre confrère Abdourahmane Koïta, a finalement tiré sa révérence.



Ce journaliste émérite, qui n'est plus à présenter, est décédé des suites d'une longue maladie. Qui avait presque fini de le clouer au lit depuis sa retraite.



Vedette du petit écran, le défunt a présenté le journal de 20 h à la RTS durant un bon bout de temps. Il y avait imposé sa patte, mettant à l'honneur de très nombreux reportages entre autres .



Devenu Grand Reporter, entre autres responsabilités, il a, comme disait l'autre, habité le cœur de nos foyers et ce, durant des années.

Feu Abdourahmane Koïta, a , pourrait-on dire, sans risque d'être démenti, donné rendez-vous aux Sénégalaises, Sénégalais, entre autres hôtes vivant parmi nous à 20h, pour leur transmettre les dernières informations, mais aussi et surtout sa passion du "pays de la Téranga".



Aux dernières nouvelles, la levée du corps est prévue ce mardi 23 Août 2022 à la mosquée grand Thies à 14h. L'illustre défunt sera enterré à Thiès.



Que son âme repose en paix et qu'il demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!











