La presse en difficulté face au coronavirus – Le Groupe Futur Médias va-t-il vers une réduction des salaires ?

Les sources de dakarposte sont quelque peu circonspectes mais elles croient savoir que l’info qu’ils tiennent est réelle. Alors qu’il vient de bénéficier de la plus grosse manne financière de l’aide annuelle à la presse accordée par la présidence de la République, le groupe Gfm appartenant à Youssou Ndour est en train d’envisager une réduction drastique des salaires de ses employés. Si les responsables n’en parlent pas directement, ils laissent (peut-être exprès) bruire quelques rumeurs sur les décisions que le Boss, Youssou Ndour, pourrait être amené à prendre dans les jours à venir. Le prétexte ? Le coronavirus bien sûr !

A en croire certains employés du groupe qui, naturellement requièrent l’anonymat, "You est en train de préparer une réduction des salaires". Il nous revient de nos informateurs "qu'il ne s’agit pas seulement de virer quelques employés, mais surtout de demander aux salariés d’accepter une baisse de leurs revenus mensuels. Cela veut dire que ceux qui gagnaient 200.000 par mois devraient accepter d’en gagner une bonne partie de leurs revenus pour ne pas dire moitié en raison de Covid 19". Et cela inquiète. Car, les petits patrons de la boîte auraient déjà alerté certains employés en leur murmurant cette triste éventualité. C’est donc quelque peu un air de blues qui souffle sur Futur Médias à l’heure où la plupart des patrons de presse sont braqués sur les faveurs accordées à You dans la distribution de l’aide à la presse.

Nos tentatives de joindre la direction aux fins de recueillir leur version sont restées vaines.

Quoi qu’il en soit, les prochains jours nous édifieront bien