La réaction de Cheikh Ba

« JE NE PERDS JAMAIS. JE GAGNE OU J’APPRENDS ». Nelson Mandela



J’ai rêvé d’une Médina aux valeurs et à l’unité retrouvées, socialement et économiquement résiliente. J’ai alors aggloméré autour de ma modeste personne des fils et des filles de la Médina, à l’expertise avérée dans divers domaines, pour élaborer un programme ambitieux mais réalisable.

Alors, pour la première fois, j’ai participé à la compétition démocratique, la seule qui m’aurait permis de réaliser ce rêve : l’élection municipale.

Les Médinois, du moins la majorité des électeurs Médinois, ont finalement choisi la continuité. Mes prières accompagnent les nouveaux conseillers. Félicitations à eux. Que Dieu leur donne la lucidité et la générosité pour prendre véritablement en charge les préoccupations des populations.

Pour ma part, mes pensées vont, à cet instant, à tous ces jeunes engagés et déterminés à mes côtés, qui vivent une angoisse existentielle indescriptible, avec qui je partageais mon rêve.

Je pense à ces femmes qui m’ont courageusement suivi durant toute la campagne, affrontant chaleur et macadam sans, un seul instant, rechigner, espérant juste une Médina nouvelle où il fait bon vivre.

À tous et à toutes, je dis merci du fond du cœur.

À tous et à toutes je dis, comme Mandela, que je n’ai pas perdu, j’ai plutôt appris. J’ai appris de mes amis, de mes soi-disant amis et de mes adversaires politiques.

Comme Mandela, J'ai aussi découvert ce secret : après avoir gravi une colline, tout ce que l'on découvre, c'est qu'il reste beaucoup d'autres collines à gravir.

À tous et à toutes, je dis aussi que Messi sera toujours à vos côtés ! Quoi qu’il advienne !



VIVE LA MÉDINA