La réaction du Pr Bassirou Diomaye Faye après l'inauguration du siège régional du Groupe de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

"J’ai eu le plaisir d’inaugurer ce matin le nouveau siège régional du Groupe de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Ce bâtiment symbolise la volonté de mieux coordonner l’action sur le terrain, avec davantage d’impact au bénéfice direct des populations.



Notre partenariat se renforce ainsi autour des priorités clés de la Vision Sénégal 2050 : agriculture, accès universel à l’énergie, emploi, formation professionnelle, digitalisation et promotion du secteur privé.



Le Sénégal renouvelle son engagement envers un multilatéralisme actif pour bâtir un monde plus juste, solidaire et durable." réagira le chef de l'Etat , Bassirou Diomaye Diakhar Faye