La réplique salée de l’avocate générale Fatou Omar Ndiaye : « Je ne suis pas ce magistrat qui sert de bras armé à un pouvoir »

En reprenant la parole après la plaidoirie des avocats de la défense, l’avocate générale, Fatou Omar Ndiaye a profité de l’occasion pour répondre à Me Oussseynou Fall et à Me Alioune Cissé qui accusent la magistrature d’être corrompue.



Des propos qui ont fait sortir l’avocate générale de ses gonds. « Je cours derrière quelques mois de retraite. Et Barthémémy Dias a l’âge de mon fils aîné. Je tiens à préciser devant cette Cour que je ne suis pas ce magistrat qui sert de bras armé à un pouvoir », a déclaré l’avocate générale.



Elle mentionne également qu’elle réitère sa plaidoirie par rapport à cette affaire. « Il n’y avait pas de légitime défense, c’est pourquoi j’ai écarté l’excuse de provocation. Les assaillants étaient déjà en fuite et Barthélémy Dias les a pourchassés », a-t-elle affirmé...