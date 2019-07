La réponse salée de Massaly à Serigne Mbacké Ndiaye

« Critiquer de façon virulente ceux qui sont les meilleurs est une façon habile de faire oublier sa médiocrité », disait Grégoire Lacroix, et la récente sortie de Serigne Mbacké Ndiaye contre le candidat à la présidentielle du 24 février dernier Madické Niang en est une belle illustration.



Souvent victime d’attaques acerbes et souvent infondées, notre leader ne s’est jamais livré à des querelles de bornes fontaines. Parce qu’il a toujours fait preuve de grandeur et son statut et son parcours ne le lui permettent pas.



Désormais, que ces attaques cessent.



Moi Massaly, je ne permettrai plus jamais que des soi-disant autorités, mal réputés avec un parcours anti-modèles s’attaquent délibérément à notre leader Madické Niang. Je veux citer nommément Serigne Mbacké Ndiaye. Un homme qui a l’habitude de se livre à des attaques méchantes et ridicules alors qu’il devrait se taire car n’ayant aucune leçon à donner à qui que ce soit. Il a fait presque toutes les formations politiques du pays et tapé sur toutes les portes pour satisfaire ses dépenses.





Cet homme là, ne mérite pas l’attention de Me Madické Niang qui a toujours fait preuve de détermination et de courage au service de son peuple.



Nous voulons lui faire savoir qu’on ne tolèrera plus aucune attaque venant de sa part, lui qui, après s’être réduit en un déchet politique, s’est érigé en donneur de leçon.



*Mouhamed Lamine Massaly*



Membre de la coalition Madické 2019