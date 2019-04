La réunion du Conseil des Ministres reportée jusqu'au ...8 Mai prochain

Dakarposte a appris de ses perspicaces réseaux de renseignements que la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres n'aura pas lieu cette semaine. "Le Chef de l'Etat doit voyager cette semaine. Je crois savoir qu'il doit se rendre en Turquie et puis ce mercredi 1er Mai coïncide, comme à l'accoutumée avec la fête du Travail. Le Conseil aura lieu donc la semaine prochaine" nous souffle une de nos sources très au fait de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l'Etat.

Et, comme nous l'écrivions, le sabre du Macky, qui continue de virevolter, va sabrer bien des têtes et non des moindres, allusion faite à certains PCA et DG. Parole de dakarposte !