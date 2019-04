La surprenante réaction du ministre Mansour Faye, frère de la Première Dame !

A la suite de ma reconduction dans le nouveau gouvernement du Sénégal, je voudrais remercier très chaleureusement Son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, pour la confiance qu'il me renouvelle.

Avec le département de l'Hydraulique et de l'Assainissement, nous nous sommes évertués à répondre aux besoins urgents des sénégalais dans l’accès universel à l'eau potable et dans l’amélioration de leur cadre de vie tout en anticipant sur le futur par des mesures structurantes tels que le projet KMS3 et le dessalement de l'eau de mer.

Aujourd'hui, il nous fait l'honneur de nous confier le département du Développement Communautaire, de l'Equité Sociale et Territoriale qui traduit notre quête nationale de progrès économique, notre obligation de rester solidaire, et notre impérative nécessité d'asseoir une justice sociale d'un Sénégal de tous et pour tous.

Nous mesurons l'ampleur de la tache et ferons appel à toutes les forces de notre Nation pour réussir ce pari qui devra être la résultante de toute l'action gouvernementale dans un souci permanent de rompre les disparités économiques et sociales à travers tout le pays.

Nous ne ménagerons aucun effort pour rendre aux sénégalaises et aux sénégalais de toutes localités du pays les vraies dividendes du PSE, plan qui définit notre ambition d'émergence dans les décennies à venir!

Merci au Président de la République et à toutes celles et tous ceux qui nous ont fait confiance !

Rendez-vous est pris avec le peuple pour une matérialisation juste et équitable de la politique de développement imprimée par le Chef de l'Etat.