La tour de la télévision à Kiev touchée par une frappe russe

Les forces russes ont frappé mardi la tour de télévision de Kiev et Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, confirmant l’intensification de leur offensive. Dans la capitale ukrainienne, cinq personnes sont mortes et cinq autres ont été blessées lorsque la tour de télévision a été prise pour cible en fin d’après-midi. Une heure après l’attaque, la plupart des chaînes ukrainiennes semblaient à nouveau fonctionner normalement.



Pour le ministère de la défense américain, la situation n’est cependant pas si claire qu’il n’y paraissait au premier abord. Le Pentagone jugeait que la progression russe vers la capitale était « au point mort », entravée par la résistance rencontrée et des problèmes de logistique, « les Russes sont en train de faire le point pour repenser » leur stratégie, a expliqué un haut responsable.



Les forces russes semblent avoir progressé dans le sud de l’Ukraine, sur les rives de la mer d’Azov, où se trouvent plusieurs grandes villes. Dans le port de Marioupol, « tous les quartiers » sont soumis à des bombardements, a dit le gouverneur de la région, parlant de 21 blessés et d’un nombre indéterminé de morts.



Les Russes contrôlent aussi les entrées de la cité côtière de Kherson (290 000 habitants), plus à l’ouest, selon son maire. Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des soldats russes dans cette localité.





Avant la frappe sur la tour de télévision de Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui réclame l’intégration « sans délai » de son pays à l’UE par une procédure spéciale, a demandé aux Européens de « prouver qu’ils sont avec l’Ukraine », dans une intervention par visioconférence au Parlement européen, qui l’a ovationné. « Nous devons arrêter l’agresseur au plus vite », a-t-il par la suite tweeté après avoir discuté avec Joe Biden.



Une réunion extraordinaire des ministres des affaires étrangères des Etats membres de l’Otan a été convoquée en « présentiel » pour vendredi à Bruxelles.

Outre les sanctions économiques, la Russie est désormais écartée d’une multitude d’événements culturels et sportifs, y compris du Mondial de football 2022 au Qatar et de la Coupe Davis de tennis.

Les Bourses européennes ont terminé en très forte baisse, accusant le coup. Les prix du pétrole continuaient parallèlement de monter, avant la réunion mercredi de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses alliés