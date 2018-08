La vérité sur l’état de santé de Sidiki Kaba

Auteur: Seneweb

«Le ministre est à Paris en ce moment, admet une de nos sources. Et il s’est rendu dans une structure sanitaire, mais c’était pour faire un bilan de santé suite à un coup de fatigue ressenti lors de la récente visite du président chinois, Xi Jinping.»L’information est confirmée par un membre du gouvernement et un proche du ministre, tous les deux contactés par SeneWeb. «Sidiki Kaba se porte bien, Dieu merci, souffle un de nos interlocuteurs. La preuve, il est en activité malgré les vacances gouvernementales.»Seneweb a appris, en effet, que Kaba signe ce vendredi à l’hôtel de Brienne, sis au 14, rue St-Dominique 75007 à Paris, avec la ministre française des Armées, Florence Parly, une convention relative à une subvention de 700 000 euros (environ 500 millions de francs Cfa), que la France octroie au Sénégal. Ce, nous dit-on, pour l’organisation du forum Paix et Sécurité en Afrique, prévu du 5 au 6 novembre prochain à Dakar.