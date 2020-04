La vérité sur le nom du fils de "Diop Iseg"- Quand le frère de Dieyna confirme les écrits de Dakarposte et dément l'OBSERVATEUR

• trouver les convergences et les divergences sur les faits,

• faire attention aux ressemblances et aux dissemblances dans la formulation des faits.



Malheureusement, nombre d'organes de presse de la place n'ont pas jugé utile, pourrait-on dire, de recouper. Même l'Observateur , qui se dit sérieux, a été léger, très léger même dans le traitement de ce qu'il est convenu d'appeler le baptême du garçon de Mamadou Diop Iseg . Comme vous le voyez dans cette capture d'écran, le quotidien Dakarois a titré , mardi 14 avril 2020, "Dieyna devient la maman de Seydina Diop Bougazelli" Cent commentaires!

Samedi 11 avril 2020, il a été écrit par une certaine presse que le fils de Dieynaba Baldé a été prénommé Seydina Fall alias " Bougazeli". Qui purge sa sentence dans l'univers carcéral on ne peut plus abscons pour une raison connue.Dakarposte, qui a activé ses radars fureteurs aux fins d'en savoir davantage, est en mesure de révéler que c'est une "false information" (fausse information).En effet, contrairement à ce qui a été relaté un peu partout, Mamadou Diop que d'aucuns surnomment "Diop Iseg", qui a finalement reconnu la paternité du bébé de sa tristement célèbre Dieyna, a jeté son dévolu sur une de ses veilles connaissances pour le choix du prénom.Le gars, qui se nomme Seydina a eu, nous souffle t'on, à tendre la perche à "Diop Iseg" durant la période des vaches maigres. Vous aurez donc compris que c'est en guise de reconnaissance que l'enfant a été baptisé Seydina Diop. Et, comme disait un illustre penseur: "Le fruit le plus agréable et le plus utile au monde est la reconnaissance."