La vérité sur les appartements de Getran à Diamniadio.(Direction)

Le groupe Getran a terminé depuis plus de deux ans, les appartements de la phase 1 de son programme de Diamniadio.



L’entreprise sénégalaise qui a été la première société à répondre à l’appel du Président Sall en 2014 pour faire de la ville nouvelle de Diamniadio une réalité a terminé plus de 200 appartements.



Cependant, la cité ne peut ouverte aux propriétaires pour une raison simple : l’assainissement qui devait être fait par les services de l’Etat est en cours. Du reste des assurances ont été données dans ce sens et les immeubles devront bientôt être raccordés car les travaux avancent beaucoup.



Getran pour sa part a, depuis deux ans, fini sa contrepartie, tous les tuyaux, canaux et autres installations qui seront connectés à la future centrale d’épuration sont disponibles et n’attendent que les connexions.



Par mesure de transparence, Getran Immo, la filiale du groupe Getran, en charge de ce projet a écrit à tous ses clients le 11 juin 2020 pour informer de la situation. Dans ce courrier, la responsable de Getran Immo, souligne à tous les propriétaires que sur simples demandes, l’ensemble des acomptes versées peuvent être retirés de la BHS.



En effet, aucun centime dépensé par Getran dans ce projet n’a été fait sur la base du dépôt des clients. Un compte séquestre a été ouvert au niveau de la BHS et conformément aux dispositions du contrat, tout client peut réclamer ses acomptes versés. Le groupe Getran précise dans cette note d’information qu’il ne pourrait disposer des fonds versés qu’à la livraison définitive des appartements.



Dans une autre lettre adressée aux réservataires de la phase 2, Getran Immo indique que le retard des livraisons est du à l’achèvement de Voies-Réseaux-Divers (VRD) que l’Etat a commencé en décembre 2019. Les travaux se poursuivent pour mettre les routes, l’assainissement et autres commodités par une entreprise sélectionnée par l’Etat du Sénégal.



Getran Immo assure que dès la livraison des VRD, les appartements de cette phase en cours de construction seront terminés et livrés. Ici, également, où les clients n’ont pas encore soldé l’intégralité des montants dus, la note d’information précise que les sommes versées sont disponibles dans un compte séquestre peuvent être récupérés.



A préciser que le dit compte séquestre ne bénéficie d’aucune rémunération en terme d’intérêt bancaire. Bien au contraire, c’est Getran qui supporte des frais de tenus de compte et des agios.