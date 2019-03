La vérité sur les résultats de la Présidentielle à OGO... Révélations sur le rôle joué par Abou Lô

Pour ceux qui l'ignorent encore, Ogo est un village du Sénégal oriental, situé à proximité du fleuve Sénégal. C'est le chef-lieu de la communauté rurale de Ogo et de l'arrondissement de Ogo, dans le département de Matam et la région de Matam. Lors de la dernière Présidentielle, le candidat-sortant Macky Sall y a raflé la mise.



Des informations glanées auprès de sources concordantes , dakarposte est en mesure de révéler que le Président du Conseil d’administration de l’aéroport Blaise Diagne, ci-devant responsable de l'APR a joué un rôle prépondérant pour que son mentor politique engrange le maximum de voix aux fins de rempiler à la magistrature suprême.



A la permanence de l'APR où nous nous sommes rendus, il ressort qu'Abou Lô a été été choisi coordonnateur du comité électoral par l'assemblée générale à Ogo. "Mais, M.Lô , qui a été à l'avant-garde du combat pour combattre l'injustice dont Macky a été victime, a cédé le poste à un de ses poulains qui s'appelle Sada Oumar Diallo. Il est du village de Ogo, le 2ème village par nombre d'habitants après Sinthiou-Garba. Sada Diallo a été toujours coordonnateur du comité électoral de la commune de ogo depuis 2009. Dans l'ombre, Abou Lo faisait de la proximité, sensibilisant les uns et les autres sur les réalisations, non sans appuyer avec les moyens du bord certains militants dans le besoin" nous souffle un jeune "Apériste" au fait de ce qui se trame dans la sphère politique particulièrement de la mouvance Présidentielle.



Nos tentatives de joindre Abou Lô ont été vaines. N'empêche, nous vous promettons de lui tirer les vers du nez!



Voici les résultats du village de OGO

Suffrage v. Exprimés 1834

Macky Sall 1666

Idy Seck 85

Ouane Sonko 79

Madicke Niang 4

En Hadji Sall 0



Centre de Sinthiou-Garba (fief de M.Lo)

Taux de participation 70%

Suffrages v. exprimés 2427

Macky Sall 2338 soit 96,33%

Idrissa Seck 37

Ousmane Sonko 44

Madicke Niang 4

El Hadji Sall 4





Résultats de la commune d'ogo

Suffrages v. exprimés 13482

Taux de participation 70% .

Macky Sall :12723 soit 94.37%

Idrissa Seck 214

Ousmane Sonko 350

Madicke Niang:17

Issa Sall : 22 .