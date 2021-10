La version du policier qui a arrêté Cheikh Niass

L’agent de police qui a interpellé Cheikh Niasse ne veut pas porter le chapeau de la mort de l'émigré sénégalais. Il donne sa version des faits.



« Quand je l'ai arrêté, je lui ai demandé de présenter son permis de conduire, la carte grise du véhicule et la police d’assurance. Il m’a rétorqué qu’il a oublié la carte grise et la police d’assurance. Puis il a refusé de me remettre le permis qu’il tenait entre ses mains. Il a fallu qu’un passager du véhicule intervienne pour qu’il accepte finalement de me le remettre. Puis je lui ai demandé de retourner à son domicile pour m’amener la carte grise et la police d’assurance qu’il dit avoir oubliées dans sa chambre. Il m’a rétorqué qu’il ne bougera pas avant que je ne lui rende le permis. Je lui ai signifié que je devais le conduire au poste de police pour le délit de non-présentation de la carte grise. Il a alors commencé à me crier dessus devant les passants en me disant qu’il se foutait royalement de la police sénégalaise, qu’il est citoyen français et que je ne pouvais rien contre lui. Des passants sont intervenus pour le calmer puis quand je suis retourné à la circulation, les mêmes passants m’ont alerté qu’il était en train de me filmer, je me suis retourné et je l’ai vu me filmer avec son appareil téléphonique (…) », a raconté le policier sur Pv rapporté par L’OBS.