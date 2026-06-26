La villa de l'influenceuse Awa Baldé cambriolée...Ses téléphones emportés...

Les choses semblent s'achever au sommet d'une colline pour l'influenceuse Awa Baldé eu égard à cette accumulation d'épreuves très lourdes à porter. Se faire dévaliser alors que l'on subit déjà le stress d'une procédure judiciaire en cours est une situation particulièrement éprouvante psychologiquement.



En effet, dakarposte a appris qu'elle a été victime d'un cambriolage à son domicile situé à Saly.



Des informations glanées , notamment de la victime, il ressort que le ou les cambrioleurs ont agi dans la nuit du jeudi à vendredi.



Quid du préjudice? "Vous conviendrez avec moi que la vie peut parfois sembler être une suite d'événements malheureux et les périodes difficiles font partie du cycle naturel de l'existence et peuvent renforcer notre résilience. Je veux dire par là que je suis assez résiliente , mais bizarrement, mes deux téléphones portable ultramodernes ont emportés alors qu'il y'a d'autres objets valeureux dans la villa" fait-elle savoir.



Aux dernières nouvelles, les pandores de la brigade de Saly ont été chargés des investigations. Il nous revient qu'elle aurait transmis, entre autres, le code IMEI de chaque téléphone aux enquêteurs afin qu'ils émettent une réquisition judiciaire pour le traçage et le blocage des appareils.



L'enquête enclenchée élucidera , certainement, cette nébuleuse.



Affaire à suivre...

