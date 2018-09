Lancement de la campagne de parrainage de Karim Wade : Objectif 200 000 parrains et 3 millions de soutien à travers les plateformes

Le parti démocratique sénégalais (Pds) fidèle à sa ligne directrice, a officiellement lancé ce mardi 11 septembre, la campagne de parrainage de Karim Wade leur candidat à la présidentielle de 2019. Comme une réponse aux demandeurs d'un plan B au Pds, dont Me Madické Niang directement pointé du doigt par le secrétaire général du Pds Abdoulaye Wade.



Cette action politique vient conforter la thèse des karimistes qui ne conçoivent pas des élections sans Wade fils. Ainsi Cheikh Niang, le secrétaire national du parti démocratique sénégalais, a été officiellement désigné coordinateur de cette campagne de parrainage. Ce dernier a dévoilé l'objectif qu'ils se sont assignés à savoir 200 000 parrainages et 1 à 3 millions de soutiens à travers les plateformes de militants.

Lors de sa prise de parole Mamadou Diop Decroix a insisté sur la nécessité pour l'opposition sénégalaise de s'organiser et de se réunir autour d'un front pour faire face au candidat de BBY. D'autre part Woré Sarr en sa qualité de représentante des femmes du Pds, escompte récolter 80 % des parrains recherchés au niveau de la gent féminine.