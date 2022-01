Lancement de la campagne électorale avec la coalition YAW: le discours de Barthelemy Dias aux Dakaroises et Dakarois

Dakaroises et Dakarois

En 2014, j'ai été réélu une seconde fois à la tête de la commune de Mermoz Sacré Cœur

Depuis le début de notre mandat, avec mon équipe, nous nous sommes efforcés à servir dans la légalité, la dignité, et le courage politique. La Municipalité que je dirige a travaillé à redresser les finances communales, à améliorer le cadre de vie et à assurer la tranquillité publique des habitants afin de faire de Mermoz Sacré Cœur une commune dynamique et conviviale.



Tout au long de ce film, vous avez la synthèse des nombreuses nouvelles réalisations que la commune a faites ; tout en continuant à mener des actions au service des populations au quotidien et à préparer l’avenir. Et ce, en dépit de toutes les tracasseries politiques et administratives : la privation des recettes de taxes sur les ordures ménagères et sur le foncier bâti qui sont désormais retirés à notre commune.



Ce qui nous a créé un déficit d’un 1. 600 000 000 FCFA sur nos prévisions budgétaires . Nous avons pu cependant- et fort heureusement, compter sur votre soutien pour réussir de belles et bonnes choses.



Notre commune s’est redressée, évolue, se modernise et va de l’avant. Grâce au travail et à l’implication des agents et des élus, nous avons pu agir dans tous les domaines de compétences transférées qui permettent de rendre Mermoz Sacré Cœur plus attractive et avec un cadre de vie plus agréable.



Toutes ces actions ont été rendues possibles par les échanges constructifs avec les populations de Mermoz Sacré lors de rencontres sur le terrain et à l’occasion des rendez-vous de concertation sur les nombreux projets d’avenir. Bien évidemment, il reste encore beaucoup à faire. Alors, Ensemble, nous continuerons à donner un nouveau visage à ma chère commune et à Dakar en général !

par Barthelemy DIAS l'Officiel