Lat Diop : Voici ce que lui reprochent les enquêteurs et pourquoi il a été perquisitionné…

Le 25 septembre 2024, la Division des Investigations Criminelles (DIC) a perquisitionné le domicile de Lat Diop, ancien directeur général de la Loterie Nationale Sénégalaise (Lonase). Cette perquisition intervient dans le cadre d’une enquête visant des soupçons de corruption à hauteur de 5 milliards de FCFA, que Diop aurait reçus en plusieurs versements. Ces fonds auraient été remis par Mouhamed Dieng, le directeur de 1XBET Sénégal, entre 2021 et 2023.



Chronologie des faits



Entre 2021 et 2023, selon les déclarations de Mouhamed Dieng aux enquêteurs, Lat Diop aurait perçu divers montants pour un total de 5 milliards de FCFA. Les versements se seraient faits par étapes, avec un premier transfert de 700 millions de FCFA en 2021, suivi de plusieurs autres, atteignant 4 milliards FCFA supplémentaires en 2023. Dieng affirme que cet argent provenait des commissions qu’il avait touchées dans le cadre de ses activités à 1XBET. Cependant, il suspecte que Lat Diop aurait utilisé ces fonds à des fins personnelles, notamment pour l’acquisition de biens immobiliers, y compris une maison en France.



Le 25 septembre 2024, après plusieurs jours de garde à vue, Lat Diop a été escorté par les enquêteurs à son domicile situé dans le quartier des Maristes à Dakar. Cette perquisition visait à trouver des preuves matérielles corroborant les soupçons de corruption et de détournement de fonds. Toutefois, aucune preuve directe n’a été découverte sur les lieux.





Les accusations en détail



Lat Diop est accusé d’avoir détourné des fonds publics en utilisant l’argent qu’il aurait reçu de Dieng pour acquérir des biens, en particulier à l’étranger. L’enquête cherche à établir si ces transactions sont liées à son enrichissement personnel durant son mandat à la tête de la Lonase. En parallèle, les autorités examinent la gestion des finances publiques par Lat Diop lorsqu’il dirigeait cette institution, cherchant d’éventuelles irrégularités dans l’administration des fonds publics.



Bien qu’une confrontation entre Lat Diop et Mouhamed Dieng soit prévue pour éclaircir davantage les faits, elle n’a pas encore eu lieu en raison de l’absence de Dieng de Dakar au moment de l’enquête. D’autres témoins, tels que l’ancien secrétaire général de la Lonase, ont été entendus dans le cadre de cette affaire afin de fournir plus d’informations sur la gestion des fonds sous Diop.



L’enquête se poursuit, avec la volonté des autorités de déterminer si ces transactions financières constituent des preuves suffisantes d’un enrichissement illicite de la part de l’ancien directeur de la Lonase. Le sort de Lat Diop reste suspendu aux résultats des investigations en cours.























































senego