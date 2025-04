Lat Diop : le juge ordonne une expertise médicale

Le juge financier a accédé à la requête des avocats de Lat Diop en ordonnant une expertise médicale pour évaluer si son état de santé permet son maintien en détention. Selon Libération, qui donne l'information, c’est le docteur Anna Sarr qui a été désignée pour réaliser cette expertise.



Dans ce dossier, l’ancien ministre et directeur général de la Lonase avait obtenu une liberté provisoire accordée par la Chambre d’accusation financière, après un premier refus du juge d’instruction. Mais le parquet général a formé un pourvoi, et la décision finale revient désormais à la Cour suprême.



Celle-ci est attendue dans les prochains jours, prédit le journal.



Poursuivi pour extorsion de fonds et détournement de deniers publics portant sur 8 milliards de francs Cfa et concernant son passage à la Lonase, Lat Diop a été inculpé et envoyé en prison en septembre dernier pour ces chefs à la suite d’une dénonciation du patron de 1XBet au Sénégal, Mouhamed Dieng.



































Seneweb.com