Le Bayern Munich entretient l'espoir pour Sadio Mané

Ce mercredi matin, le quotidien sportif L'Equipe a lâché une bombe en annonçant le forfait de Sadio Mané pour la Coupe du Monde au Qatar. Touché au genou lors du match face au Werder Brême, l'attaquant devrait donc manquer la compétition mondiale avec le Sénégal. Mais ce n'est pas encore certain. Le Bayern Munich vient de publier un communiqué de presse sur son site officiel pour donner des nouvelles du joueur et n'a pas annoncé qu'il serait absent pour le tournoi au Qatar.



«Sadio Mane doit faire une pause. Sadio Mané s'est blessé au péroné droit lors de la victoire 6-1 du FC Bayern sur le Werder Brême . Le " footballeur africain de l'année " est forfait pour le match contre le FC Schalke ce samedi. D'autres tests suivront dans les prochains jours, et le FC Bayern est en discussion avec le service médical de la Fédération sénégalaise de football». Affaire à suivre donc...





























Foot Mercato