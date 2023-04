Le Bayern Munich est prêt à mettre Sadio Mané à la porte

La recrue star. L’été dernier, le Bayern Munich a frappé un grand coup en délogeant Sadio Mané de Liverpool. Pièce maîtresse de l’équipe de Jürgen Klopp, le Sénégalais a souhaité aller relever un nouveau challenge en Allemagne après plusieurs années de bons et loyaux services. Pour les Bavarois, cette arrivée était très attendue, le club souhaitant retrouver les sommets en Ligue des Champions. Mais le mariage entre Mané et les Munichois ne se passe pas comme prévu



Après une première partie de saison achevée avec 11 buts au compteur, il a été blessé et éloigné des terrains durant plusieurs mois. Il a d’ailleurs manqué le Mondial au Qatar. De retour depuis la fin du mois de février, il a retrouvé les terrains mais il peine à revenir à son meilleur niveau. Julian Nagelsmann, avec lequel il a eu un accrochage, ne le titularisait plus forcément. Avec l’arrivée de Thomas Tuchel, qui veut le relancer, Mané comptait prendre un nouveau départ.



Mané a frappé son coéquipier

Mais il a été remplaçant 3 fois sur les 4 matchs dirigés par TT. Mardi soir, il a d’ailleurs débuté sur le banc face à Manchester City. Son entrée n’a rien changé au score (défaite 3 à 0). Malgré tout, Sadio Mané a fait parler de lui pour les mauvaises raisons après la rencontre. En effet, il n’a pas apprécié la façon dont Leroy Sané lui a parlé sur le terrain. Dans les vestiaires, il a ensuite frappé au visage son coéquipier, dont la lèvre saignait.



Les deux hommes ont dû être séparés par leurs coéquipiers, choqués. Et ils ne sont pas les seuls. Sport 1 parle d’un "tremblement de terre" au sein du Bayern Munich. Le média parle d’"indignation" et de "déception" tout en ajoutant que le club est secoué par cette affaire. Sport 1 ajoute : «les dirigeants, autour du PDG Oliver Kahn et du directeur sportif Hasan Salihamidzic, ont discuté en détail mercredi et évoqué les éventuelles conséquences pour le Sénégalais».



Le Bayern va le sanctionner

En attendant la conférence de presse de Tuchel de vendredi, le club devrait faire un communiqué officiel dans la journée pour faire le point sur le sujet. Mané, qui s’est excusé auprès de Sané et de ses dirigeants et qui a reconnu son erreur, risque une sanction, notamment financière. Un départ en fin de saison n’est pas non plus exclu pour le footballeur, qui n’est pas un joueur d’équipe selon les Allemands. Comme Sport 1, Sky Germany précise que les patrons du Bayern Munich n’excluent rien, que ce soit une amende, une suspension ou même un départ en fin de saison.



La publication allemande explique : «amende ou suspension ? "Le FC Bayern ne peut pas accepter cela. Cela ira au-delà d’une amende. Le Bayern doit montrer l’exemple (…) Je ne crois pas en l’avenir de Sadio Mané au Bayern au-delà de l’été. Il y a beaucoup de joueurs qui critiquent Mané. Ils supposent que Mané ne jouera plus au Bayern Munich.» Un club qui est très déçu à tous les niveaux par le joueur africain et qui va devoir prendre des décisions importantes dans les prochains jours et les prochaines semaines.





















