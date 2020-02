Le Conseil de sécurité de l'ONU vote pour un "cessez-le-feu durable" en Libye

Près d'un mois après la conférence à Berlin, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté mercredi 12 février une résolution réclamant qu'un "cessez-le-feu durable" succède en Libye à la trêve fragile observée depuis janvier. Il s'agit de la première résolution de l'organe onusien depuis la relance du conflit en avril 2019.



Le texte, rédigé par le Royaume-Uni, a été approuvé par 14 voix sur 15, la Russie s'étant abstenue.



Il avait fait l'objet de discussions ardues depuis plus de trois semaines, illustrant des divisions persistantes de la communauté internationale sur le dossier libyen malgré l'unité affichée lors d'un sommet à Berlin le 19 janvier auquel avaient notamment participé les présidents russe et turc dont les pays soutiennent chacun une des deux parties opposées en Libye.



La résolution "affirme la nécessité d'un cessez-le-feu durable en Libye, à la première occasion et sans pré-conditions".



Dans ce texte, Londres a choisi de maintenir la mention de la "préoccupation (du Conseil) devant l'implication croissante de mercenaires en Libye".



Cette mention avait été à l'origine la semaine dernière d'un blocage des négociations par la Russie, Moscou réclamant de remplacer le mot "mercenaires" par "combattants terroristes étrangers".