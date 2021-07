Le Covid fait des ravages chez les jeunes- Karack endeuillés par le décès de "Poupette" et Mike

Dans les hôpitaux surchargés d'un Sénégal débordé par la pandémie de Covid-19, les patients sont de plus en plus jeunes. Le profil des patients a changé. En clair, des personnes plus jeunes sont hospitalisées un peu partout dans un état très grave. Soit dit en passant, la hausse des contaminations est aussi due à un relâchement de la population, surtout les plus jeunes.

En tous les cas, Dakarposte a appris que Karack s'est réveillé ce lundi dans l'émoi et la consternation. En effet, deux enfants du quartier sont décédés.

Il s'agit de la nommée Marie Mané plus connue sous sobriquet de Poupette, réputée "courtoise et serviable", et le sieur Mike Hunlede. Ce dernier était enseignant.

"Mike était un éducateur hors pair qui a toujours encadré les élèves et étudiants du quartier, plusieurs générations sont passées entre ses mains"



Qu'ils reposent en paix!