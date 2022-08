Le Dantec : 73 médecins internes au chômage ? Un gros mensonge selon le ministère de la Santé

Les internes de l’hôpital Le Dantec se sont signalés ces derniers jours suite à la fermeture de leur structure sanitaire. Ils ont déclaré à la presse que 73 d’entre eux sont au chômage depuis lors et, qui plus est, il est demandé aux médecins internes de se loger à leurs propres frais alors que l’hôpital Le Dantec leur doit quatre mois d’indemnités pour la garde et un, pour le logement

Mais le ministère de la Santé a réagi, en démentant cette assertion.

En effet, selon les sources officielles, il n’y a pas 73 médecins internes mais seulement 71. Voici le document de synthèse publié par le ministère de la Santé lu pour vous par dakarposte.