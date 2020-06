Le Directeur de l'Iseg Mamadou Diop extrait de sa... cellule !

Dakarposte, qui a ses radars chez Dame Justice, est en mesure de révéler que c'était dans le cadre du contentieux judiciaire qui lui vaut des déboires judiciaires depuis quelques mois.

Envoyé en prison pour détournement de mineure et pédophilie, "Diop Iseg" a été extrait pour les causes de la procédure. L'homme qui savait saisi la brigade des mœurs pour diffusion de données personnelles a vu la procédure se retourner en sa défaveur.

La petite Dieyna , ancienne de Sen Petit Galle, l'accuse d'être le papa de son fils. Une paternité qu'il a toujours refusée avant de finir par l'accepter après la naissance de l'enfant qu'il a baptisé Seydina Tanor Diop. Cette reconnaissance a baissé les ardeurs de Dieyna qui, depuis le début de cette affaire a toujours dit via ses avocats qu'elle ne voulait que son fils soit reconnu par son géniteur. Elle s'est donc désistée. Mais la procédure se poursuit.

Dakarposte reviendra sur les détails de cette présence de Diop Iseg au palais de justice.