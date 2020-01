Le Directeur des Domaines, Mame Boye Diao, parle! "Nous avons une autonomie budgétaire rassurante" (...) Cette mauvaise perception que nos compatriotes ont des acteurs politiques me fait vraiment mal (...)"

C'est un homme d'une extraordinaire lucidité qui a fait face au journaliste Birahim Touré de la Sen Tv. El Hadj Mamdou Diao dit Mame Boye Diao, Directeur des Domaines maîtrise parfaitement son sujet.

Plus qu'un homme de l'Etat, ce haut fonctionnaire s'est montré un homme d'Etat. Par sa connaissance parfaite des dossiers gouvernementaux et au-delà de son domaine de compétence spécifique, l'homme est apparu comme une référence tant au plan politique qu'économique. Il été brillant pendant toute la durée de l'émission et ce n'est pas le journaliste qui nous démentira. Lequel, a étalé toute sa satisfaction de l'avoir eu comme invité à la fin de l'émission.



À signaler que c'était la troisième apparition de Mame Boye Diao sur le plateau de l'émission "Toute la vérité".



Ainsi, cette pièce maîtresse de l'APR s'est exprimé sur la question du foncier, estimant que près de 90% des conflits concernent ce domaine, ce qui relève souvent d'une incompréhension ou d'une méconnaissance des lois qui encadrent la propriété foncière.

Mame Boye Diao s'est félicité du projet de 100.000 logements sociaux initié par le chef de l'Etat tout en insistant sur le fait que les infrastructures en cours de réalisation pourraient ouvrir de nouvelles perspectives foncières, de nouvelles terres à occuper eu égard aux nouveaux tracés routiers et à une meilleure mobilité des populations.

S'exprimant sur les questions économiques, Diao a estimé que l'économie de notre pays est "performante et saine" malgré une dette de 1670 milliards. À l'en croire, nous pouvons parfaitement payer cette dette de nous-mêmes car nos recettes budgétaire permettent d'y faire face car le fisc encaisse annuellement pas moins de 1200 milliards de même que la douane en engrange presque autant, ce qui permet de mobiliser au moins 2000 milliards de recettes. De quoi voir venir. "Nous avons une autonomie budgétaire rassurante" a-t-il déclaré, tout en souhaitant que les Sénégalais soient plus solidaires à l'égard des couches les plus défavorisées, ce qu'il considère comme le "vrai patriotisme".

L'homme qui est arrivé un peu tard en politique déplore cependant la "mauvaise perception" que nos compatriotes ont des acteurs politiques. Pour lui, la politique a comme objectif principal de vouloir le meilleur pour son pays, pour son terroir. Il n'a pas manqué de parler du dialogue politique et, à son avis, ce dialogue doit avoir comme principal objectif de mettre en exergue ce que nous avons de plus fort.

Au total, c'est par la brillance de son discours et sa maîtrise de toutes les questions nationales qui ont fini par séduite les téléspectateurs. Un grand bravo à ce grand serviteur de l'Etat qui voit en Macky Sall un homme ambitieux pour le Sénégal et qui sait où poser les pieds.