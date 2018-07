Le Dr Cheikh Kanté reçu par le Grand Serigne de Dakar et les notables de la communauté du Cap Vert

C’est à la tête d’une forte délégation que le Dr Cheikh Kanté, Ministre en charge du Suivi du PSE et Coordonnateur national des mouvements de soutien à la candidature du Président Macky Sall, a rendu visite aux notables de la communauté lébous, ce jeudi 26 juillet 2018.





Le Grand Serigne de Dakar, dans son propos introductif, a fait une présentation de la communauté lébous de Dakar et l’organisation spatiale qui en est fait à travers une chaîne de commandement qui prend tous les aspects de la vie sociale et économique en compte. Le Grand Serigne de Dakar, s’est félicité de la présence de tous les notables de la communauté, qui témoigne de l'estime de la communauté au Dr Cheikh Kanté. Lors de la présentation des différents membres, les présences de l’Imam Ratib de Dakar et celle de Katy Diop, coach du Champion de Lutte Yakhya Diop Yekini, ont été saluées par le Dr Cheikh Kanté. Outre le Grand Serigne de Dakar, étaient présents le Ndey Ji Rew, le Saltigué, le Jarraf, l’Imam Ratib de Dakar et les différents Penc. Le Grand Serigne de Dakar, a tenu a rassuré son hôte du jour en lui adressant ses propos : « Vous êtes accueilli par Dakar, car nous sommes Dakar ».





Répondant au Grand Serigne de Dakar, le Ministre chargé du Suivi du PSE, a tenu à s’incliner devant le parcours de Abdoulaye Mactar Diop, qui "en plus d’être un homme attaché à la culture, qu’il incarne en tout temps, et un grand commis de l’Etat, un homme d’une grande intelligence et d’un grand conseil pour moi. J’ai eu à le solliciter très souvent dans le cadre de ma mission à la tête du Port de Dakar". Le Dr Cheikh Kanté s'est dit ému par l’accueil réservé par cette auguste assemblée composée de notables et d’hommes de valeurs. Il a informé l'assistance de sa volonté de rencontrer cette composante essentielle de notre capitale car, dit il, "il est de coutume, quand on vient quelque part, de solliciter la bénédiction des propriétaires des lieux, et vous êtes Dakar et son symbole Messieurs". Se voulant plus précis, le Ministre a décliné l'objet de sa visite, qui répond à son ambition de reconquérir la capitale Dakar, au profit du Chef de l’Etat, lors de la prochaine échéance électorale. Toujours dans son propos, le Ministre se dit prêt à soutenir la communauté lébous, à travers sa jeunesse et ses femmes, dans le cadre de financements pour mener des projets. Le Dr Cheikh Kanté, a ainsi sollicité l'accord du Grand Serigne, pour aller visiter l'ensemble des « Pencs » pour rencontrer, les jeunes et les femmes et aussi pour faire leur plaidoyer auprès des structures mises en place par le Chef de l’Etat pour accompagner leurs projets, en donnant l'exemple de la Délégation à l’Entreprenariat Rapide (DER). Le Ministre est aussi revenu sur les liens familiaux qui sont nés entre lui et certains membres de la communauté lébous depuis des années, ce qui lui fait dire, qu’il est ici chez lui.





A sa suite, les différents intervenants se sont dits soulagés par l’intervention du Dr Cheikh Kanté, dans sa volonté d’assister les jeunes et les femmes de la communauté lébous. Ils l’ont remercié et montrer toute leur disponibilité à l’accueillir pour permettre à leurs enfants et à leurs femmes de disposer de financements pour mener leurs projets. Les notables, ont profité de l’occasion, pour inviter le Ministre Cheikh Kanté a être leur représentant auprès du Président de la République. Fidèle à sa réputation d'homme véridique, louée par le Ministre Cheikh Kanté, l’Imam Ratib, n’a pas porté de gant, pour inviter le gouvernement à œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie des populations et de prendre à bras le corps la question de l’emploi des jeunes, même s’il reconnaît les réalisations du Président Macky Sall, à qui il assure une victoire en 2019. L’Imam Ratib a soutenu, que cette assemblée ne s’est jamais opposé au pouvoir en place, et qu’à chaque fois que cela est arrivé, le résultat est connu….. A ce sujet, l’Imam Ratib a renouvelé sa demande d’audience avec le Chef de l’Etat, qui « doit recevoir les différents notables de la communauté », il a tenu cependant, à adouber le Dr Cheikh Kanté comme représentant de la communauté auprès du Président de la République. Reprenant la parole, le Grand Serigne de Dakar, a validé la tournée de « Pencs » souhaitée par le Ministre et a demandé aux différents « Pencs » d’organiser la visite avec à la clé, la rencontre avec les jeunes et les femmes. Le Grand Serigne de Dakar, au nom de l’ensemble des notables et en son nom, a approuvé le soutien de la communauté lébous au Dr Cheikh Kanté, dans son entreprise de reconquête de Dakar au profit du Président Macky Sall.





Le Ministre, s’est réjouit de cette audience et s’est dit rassuré par les propos des uns et des autres. Des prières pour un Sénégal de paix, pour le succès du Ministre Cheikh Kanté et pour la réélection du Président Macky Sall ont été prononcées par l’Imam Ratib, mettant fin à une audience de plus de deux heures.